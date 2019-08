Quiero llevar la cultura al pueblo: estudiante de artes

Marian Contreras Rodríguez, futura egresada del Instituto de Artes MacuilXóchitl, invitó a los jóvenes a formar parte de este Instituto, ya que tienen las condiciones necesarias tanto en infraestructura como educativas.

Contreras Rodríguez mencionó que la institución se preocupa por que los jóvenes realmente aprendan lo necesario “y lo aprendan bien, para poder llevar esa enseñanza a la gente humilde”.

“En los cinco años que he estado en esta escuela, me han enseñado otro tipo de perspectiva de lo que antes tenía sobre la cultura, ahora veo que todo esto es para que nosotros, como futuros licenciados en Expresión Artística, les enseñemos a la gente que es de gran importancia la cultura”, dijo.

Asimismo, comentó que la licenciatura en Expresión Artística tiene varias áreas, “por ejemplo la danza folclórica, la música, pintura, entre muchas más, por eso me ha gustado pertenecer a esta institución, ya que tiene lo necesario para poder desarrollarnos profesionalmente”.

Por último, una vez que sea egresada de este instituto, "me gustaría llevar lo que he aprendido a la gente, yo veo que ahora ya no se habla tanto de la cultura, y si se habla es para un tema político, yo quiero llevarle la cultura, el arte, a la gente que menos tiene, al pueblo”.