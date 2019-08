Eduardo Alcántara busca la dirigencia del PAN

Eduardo Alcántara Montiel, se registró para competir por la dirigencia del PAN en el municipio de Puebla, para el periodo 2019-2022.

Este domingo acudió a entregar su solicitud de registro con la firme intención de participar en un proceso democrático y transparente.

Ante los presentes destacó que su proyecto tiene como objetivo recuperar la libertad de los panistas de cepa para elegir a quienes tomarán las riendas, lo que ha dejado de suceder desde hace tiempo y con ello se perdió la esencia de esta fuerza política.

Eduardo Alcántara, quien se ha desempeñado como secretario de Gobernación en el municipio de Puebla, se enfrentará al ex diputado local Jesús Zaldívar, quien también acudió a registrarse.

En entrevista, Eduardo Alcántara descartó que haya una fractura al interior del PAN porque no se logró una candidatura de unidad.

"Ese futuro del partido debe de darse de abajo hacia arriba y no en una mesa de unas cuantas personas decidiendo por toda la militancia. Esa es la diferencia, no tenemos oponentes o verdugos que sin duda ha habido a esta intención, es la unión de la militancia y es fácil descalificar pero han visto la planilla que he presentado, todos somos operadores".