QUÉPASA: ¡Cuerpazo! La impresionante transformación de Fernanda Castillo

Fernanda Castillo desea crecer como persona en cada aspecto posible, desde el profesional hasta el físico ¡y vaya que lo está logrando! Proyectos laborales no le faltan y luce espectacular. La actriz decidió compartir con sus seguidores en redes sociales cómo fue su transformación en lo que refiere a su apariencia.

Primero que nada, Castillo dijo que bajó alrededor de 12 kilogramos, ya que tuvo que subir de peso para interpretar un personaje en la cinta Dulce familia. La película llegó a la pantalla grande el pasado mes de marzo, por lo que se aplicó al máximo con las rutinas de entrenamiento para obtener los mejores resultados.

El rodaje de la cinta le trajo mucho estrés, lo que la motivó a tomarse con calma el regreso a su peso ideal. Después de compartir su progreso en redes sociales, solo cosechó piropos y mensajes de reconocimiento.

“Subir afecta en muchos sentidos, bajar de peso ha costado, he preferido que sea un proceso con paciencia, sometí mi cuerpo a mucho estrés”, comentó.



Videocine

Aparte de subir una imagen donde luce un abdomen en plena fase de definición, Fernanda Castillo acompañó la imagen de un texto que resulta inspirador.

“Buscando la mejor versión de mí. Después de muchos meses, empiezo a sentirme estable y cómoda con mi cuerpo. Casi año y medio de un proceso físico y emocional que no fue ni fácil, ni rápido para encontrar el mejor estado de mi cuerpo, para mi salud, mi trabajo y mi bienestar mental, después de haber subido 12 kilos para Dulce Familia. Me llevó mucho aprendizaje de este proceso en el que he aprendido a verme desde otro sitio, uno más tolerante y amoroso para conmigo misma”, escribió.