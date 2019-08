Realizan 'vigilia de la solidaridad' en Ciudad Juárez contra la venta de armas

La masacre en El Paso, Texas, golpeó no solo en el ánimo estadounidense, sino también en las ciudades fronterizas de México. Una de las más afectadas fue Ciudad Juárez, donde se llevaron a cabo “vigilias de solidaridad” para manifestar el rechazo contra la venta de armas.

La gente del lugar afirmó que el gran problema son las facilidades que existen en la compraventa de armamento, tanto en territorio nacional como en Estados Unidos. Aseguraron que todo sería diferente si se aprobaran medidas más férreas para acabar con el tráfico ilegal de estos “artefactos de muerte”.

“¡No more guns! (No más pistolas)”, se podía leer en los letreros que portaron durante la noche de sábado y la madrugada del domingo.

No hay prueba más grande de que El Paso y ciudad Juárez no ve fronteras que lo qué pasó este día. La gente de otras partes del mundo podrá decir lo que quieran, pero cuando una de las dos ciudades está en necesidad se vuelven una??????????. Un concepto que no todos logran entender. pic.twitter.com/tEQZiWWkBu — Melissa Gutierrez (@Melissa09790915) August 4, 2019