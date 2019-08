QUÉPASA: Ferrari exige a cliente retirar sus "desagradables fotos" de Instagram

Philipp Plein, un diseñador alemán de renombre, mostró su molestia con Ferrari por una reciente petición de la marca de autos de lujo. El fabricante italiano le envió una carta para exigirle que retirara de su cuenta de Instagram las fotografías en las que aparecían sus vehículos, ya que las consideraba desagradables.

Aparentemente, el diseñador lleva la vida que miles de personas soñarían con varios coches de Ferrari en su residencia. Entre sus pasatiempos se encuentra subir imágenes de sus autos, pero acompañados de mujeres con sus atributos físicos casi al descubierto.

Todo indica que Ferrari consideró que el estilo de las fotografías de Plein afecta a la imagen de su marca, ya que no son los valores que desea transmitir. Por ello, se tomó la libertad de hacerle llegar una carta donde le expresó su molestia y le solicitó quitar las imágenes donde aparecen sus autos.

Plein decidió revelar la situación y la misiva que le hicieron llegar los chicos de Ferrari, donde le explican que no creen apropiado el contenido que está subiendo a su cuenta de Instagram.

Lo que más molestó al diseñador fue que, incluso, le pusieron como plazo para remover la fotos un periodo de 48 horas. De acuerdo con la compañía, las imágenes son de alto contenido sexual y muy desagradables, por lo que requieren que no circulen libremente en Internet.

El diseñador germano afirmó que no piensa retirar las fotografías porque es un cliente de Ferrari y tiene todo el derecho de subir ese material a su cuenta personal. Está claro que es uno de los compradores asiduos de la marca italiana, empresa que no ha dicho qué hará en caso de que Plein decida no atender su petición.

Parece improbable que Ferrari pueda forzarlo a retirar las imágenes de su cuenta, ya que en ningún momento utiliza el logotipo de la marca fuera de los autos. Vaya polémica y enredo.