Miguel Barbosa advirtió que nadie impondrá sus intereses al poder público

TEHUACÁN, Pue.- El mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que nadie impondrá sus intereses al poder público en Puebla al afirmar que llegó a la gubernatura limpio y sin compromisos con algún grupo privado o político.



Al encabezar una reunión de trabajo en materia de infraestructura y de residuos, se declaró aliado de la participación de los inversionistas y la iniciativa privada en el otorgamiento de los servicios públicos, sin embargo, aclaró que no para generar beneficios en favor de alguien en específico.



“Soy aliado de la participación de los privados, claro que sí, de las formas de participación pública- privadas, de la inversión de los empresarios en servicios públicos, de las ganancias lícitas, de la riqueza lícita. Soy partidario de ellos”, sostuvo.



Seguridad, combate a la corrupción y simplificación administrativa, garantizó Barbosa Huerta a la iniciativa privada, con la finalidad de que encuentre certeza y certidumbre en el estado y de esta forma puedan aterrizar inversiones.



Ante el secretario de Infraestructura, Heliodoro Luna Vite, el gobernador propuso al presidente municipal, Felipe Patjane, la integración de un comité ciudadano, en el que participe la BUAP, el Tecnológico de Tehuacán, así como arquitectos e ingenieros de la zona, el cual se encargue de diseñar un proyecto integral de obras que requiera el municipio.



Lo anterior, continuó el gobernador, con el objetivo de que no se impongan proyectos, ideas y decisiones privadas.



En este municipio, Barbosa Huerta también abordó el problema de la basura en los municipios, prometiendo el apoyo del gobierno del Estado para que inicie un proceso de recolección, reutilización y generación de energía a partir del manejo de residuos urbanos.



“Yo comprometo que el gobierno del Estado apoyará a los ayuntamientos en este esquema porque si no, no vamos a resolverlo”, ofreció el mandatario estatal, quien también estuvo acompañado por la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara.



Por último, propuso la integración de otro comité de ciudadanos que se encargue de elaborar, junto con el Ayuntamiento, un estudio sobre la situación del servicio de basura y los residuos en este municipio, demostrando así que la participación ciudadana será el corazón de su gobierno progresista.