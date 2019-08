¿Quién fue el autor del tiroteo masivo en Ohio?

La Policía de Estados Unidos informó este domingo que han identificado al tirador responsable de la masacre en Dayton, Ohio. El ataque armado que se produjo en las afueras de un centro nocturno dejó un saldo de nueve personas muertas y 20 lesionadas.

El sujeto que protagonizó la masacre fue abatido en el lugar por elementos de la Policía de Dayton, quienes respondieron con rapidez a la situación de emergencia. El tirador perdió la vida en el lugar, antes de que llegaran los servicios de emergencia.

En declaraciones para CBS News, se dio a conocer que el autor de la balacera respondía al nombre de Connor Betts, un joven de 24 años que era originario de la ciudad de Bellbrook.

La Policía local detalló que no hubo ninguna otra persona partícipe en la balacera de la madrugada en Dayton, pero las investigaciones continúan para esclarecer las motivaciones del sujeto que desató el terror en el lugar.

Por otro lado, el diario The Daily Beast dio a conocer que Connor Beats no tenía antecedentes penales, además de que una revisión superficial de sus redes sociales no arrojó ningún indicio relacionado con organizaciones terroristas.

Asimismo, la Policía de Ohio acudió a la casa del individuo para intentar encontrar alguna pista relacionada con el ataque armado, el cual tuvo lugar alrededor de la 1:00 horas locales afuera de un bar muy conocido en la región.