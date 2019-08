'Checo' Pérez se queda a un suspiro de los puntos en el GP de Hungría

El piloto de Racing Point, Sergio Checo Pérez, se quedó cerca de la zona de puntos al llegar en la 11ª posición en el Gran Premio de Hungría. A pesar de que arrancó seis lugares atrás, logró ponerse a un paso de sumar, pero le faltó tiempo para recomponer la mala situación en la que llegó tras las prácticas.

El tapatío vio condicionada su carrera por el incidente que sufrió con Ricciardo en las pruebas clasificatorias, ya que ni siquiera pudo entrar a la Q2 por estorbarse con su colega de la Fórmula 1. Al final, no pudo evitar su molestia.

“En mi última vuelta estábamos todos formados y Ricciardo quiso pasar por donde no podía, no respetó el lugar de los de adelante, hizo un caos y perjudicó su vuelta y perjudicó la mía. Empecé creo que muy cerca de Norris, a poco menos de dos segundos, y sin duda me perjudicó, no mejoré lo suficiente. Necesitábamos ser perfectos para entrar a Q2 y desafortunadamente no lo pudimos conseguir”, comentó el sábado.

Here's how it all ended -



Hamilton, Verstappen and Vettel tasted the last of the pre-holidays champagne



Some big drives in the midfield might see a few more corks fly yet ????#F1 ???? #HungarianGP pic.twitter.com/7WNwUQDJmk — Formula 1 (@F1) August 4, 2019

Checo hizo lo mejor que pudo en Hungría y defendió muchas vueltas de Albon, además de que logró estar detrás de Kvyat durante varias rondas, mientras que en el trámite general la gloria fue para el británico Lewis Hamilton.

El piloto de Mercedes se reafirma como favorito para el campeonato tras haber sido partícipe de una estrategia brutal que logró arrebatarle el primer sitio a Max Verstappen, de Red Bull. En tanto, Sebastian Vettel, de Ferrari, entró tercero. La cuarta plaza fue para Charles Leclerc, quien llegó a meta detrás del alemán y seguido por Carlos Sainz de McLaren.

Hamilton logró su octava victoria de 2019 y llegó a siete victorias en Hungría, liderando la carrera por el título con 250 puntos. La ventaja sobre su perseguidor más cercano es importante, ya que supera por 62 unidades a su compañero Valtteri Bottas, quien arribó octavo este domingo.