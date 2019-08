¡Estados Unidos bajo fuego! Tiroteo en Ohio deja al menos 9 muertos

Estados Unidos vivió un dramático fin de semana después de que se registraran dos tiroteos en un lapso de menos de 24 horas. Cuando la comunidad internacional lloraba a los fallecidos en la balacera de El Paso, Texas, un segundo ataque armado ocurrió en el estado de Ohio, dejando al menos nueves personas muertas.

El segundo tiroteo tuvo lugar en la zona donde se encontraba el popular bar Ned Peppers, conocido en el oeste del centro de Dayton, Ohio. De acuerdo con las autoridades, el ataque con arma de fuego se perpetró alrededor de las 1:07 horas locales.

El alcalde de la ciudad, Nan Whaley, ofreció una rueda de prensa para informar que al menos 26 personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales de la región con heridas de diferente gravedad. Debido a esta situación, la cifra de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, ya que algunos lesionados se encuentran en estado crítico.

Video captures sound of gunfire in Dayton, Ohio's Oregon District; second eyewitness video shows aftermath of mass shooting where 7-10 people were killed and several more injured early Sunday morning. [Warning: Some may find video disturbing] pic.twitter.com/ahU7gxBB32 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) August 4, 2019