Barbosa firma convenio de colaboración en seguridad con Tepeaca

Tepeaca.- Para combatir la inseguridad mediante el establecimiento de acciones y estrategias coordinadas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezó la firma de un convenio de colaboración con autoridades de este municipio, a quienes les garantizó plena autonomía en esta materia.



En su primera gira de trabajo, afirmó que no existen poblaciones enteras dedicadas al crimen organizado, al que llamó a no medir fuerzas con el Estado, pues advirtió una coordinación perseverante entre los tres órdenes de gobierno para devolverle la paz a los poblanos.



"Yo me declaro en contra, niego, es falso que haya poblaciones enteras vinculadas con la delincuencia, no es posible, no es cierto, la gente de Puebla en todas sus comunidades es gente de bien, trabajadora, gente de buena fe; claro que sí, se han incrustado en muchas comunidades organizaciones criminales y a ellos, a esas organizaciones son a las que vamos a enfrentar", señaló.



Advirtió que la capacidad de fuerza policiaca y su desempeño, serán revisados minuciosamente pues de ello depende el mejoramiento de la seguridad.



En ese sentido, anunció que se harán propuestas a los presidentes municipales respecto a los mandos, pero aclaró que en ningún caso la administración estatal repetirá la estrategia implementada por administraciones pasadas.



"Necesitamos coordinarnos a través de las fuerzas del orden locales, policía estatal, seguridad pública estatal y policías municipales, seguridad pública municipal; no venimos desde el estado a desplazar a ninguna autoridad, venimos a ser corresponsables con la autoridad municipal, con la seguridad pública municipal y con la policía municipal, vamos a asumir, junto con ustedes, los mandos y vamos revisar el comportamiento de manera conjunta de las fuerzas del orden”, destacó.



Acompañado por el secretario de Seguridad Pública, el Vicealmirante Miguel Idelfonso Amezaga Ramírez, Barbosa Huerta prometió que su gobierno mejorará el funcionamiento de los sistemas de administración, procuración de justicia y penitenciario, luego de señalar que la atención integral de estos elementos permitirá un combate eficaz y frontal a la delincuencia.



El convenio firmado por el gobernador sienta las bases de coordinación de acciones y recursos a efecto de garantizar de manera conjunta eficaz y acorde con las políticas y estrategias establecidas en el sistema de seguridad pública del estado.