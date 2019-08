AMLO lamenta balacera en El Paso; envía condolencias a familias

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el tiroteo que tuvo lugar este sábado en el centro comercial Cielo Vista en El Paso, Texas, el cual ha dejado al momento 20 muertos y 40 heridos.

Con un mensaje en video difundido en las redes sociales, López Obrador envió sus condolencias a los familiares de las víctimas, de las que se estiman puedan haber mexicanos.

Las palabras del presidente López Obrador se suman a las emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó sus condolencias por las víctimas en su cuenta Twitter, y calificó el tiroteo como "terrible".

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019