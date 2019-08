Walmart, conmocionada por tiroteo en El Paso

La noticia sobre el tiroteo en el Walmart del Centro Comercial Cielo Vista en El Paso, Texas, acapara los titulares de la prensa estadounidense y mexicana, al ser una ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, Chihuahua.

En este sentido, la cadena Walmart, en cuyo establecimiento comenzó el tiroteo que ha dejado al momento 20 muertos y 40 heridos, emitió un comunicado de prensa en la que lamentó los trágicos hechos.

We're in shock over the tragic events at Cielo Vista Mall in El Paso, where store 2201 & club 6502 are located. We’re praying for the victims, the community & our associates, as well as the first responders. We’re working closely with law enforcement & will update as appropriate. — Walmart (@Walmart) August 3, 2019