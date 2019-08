Reportan 20 muertos por tiroteo en El Paso

Este sábado, un tiroteo irrumpió en la cotidianeidad de la ciudad de El Paso, Texas, cuando en un supermercado de la cadena WalMart se registró un tiroteo dejando al menos 20 víctimas fatales y 40 personas heridas, según el último reporte.

En este sentido, la prensa local asegura que hay tres detenidos bajo custodia policial, aunque de momento no hay un reporte oficial de parte de las autoridades del condado.

De acuerdo a testigos en el centro comercial Cielo Vista Mall, la balacera comenzó en el supermercado para luego trasladarse a otros lugares del inmueble. Al sitio se trasladaron efectivos de operaciones especiales SWAT, del FBI, y otros cuerpos de seguridad del Estado.

Ante la situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó sus condolencias por las víctimas en su cuenta Twitter, y calificó el tiroteo como "terrible".

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019