Taron Egerton responde a su supuesta interpretación como 'Wolverine'

Después de que Hugh Jackman interpretara por más de diecisiete años al superhéroe mutante Wolverine, los fanáticos no han dejado de especular lo que sucederá con el personaje después de que Marvel Studios haya recuperado los derechos cinematográficos de los X-Men.

En la actualidad, existen diversos candidatos para quedarse con el papel del mutante, algunos nombres como Scott Eastwood, Daniel Radcliffe o Tom Hardy han sido vinculados con Wolverine, teniendo cada uno de ellos una base de fanáticos instalada.

Sin embargo, Taron Egerton, conocido por interpretar la franquicia Kingsman (2014-2017) y la reciente cinta biográfica de Elton John Rocketman (2019), es el favorito de muchos para quedarse con el papel. Ante estos rumores, el actor británico ha respondido.

