Donald Trump envía mensaje ante tiroteo en El Paso

Este sábado, un tiroteo despertó las alarmas en El Paso, Texas, luego de que en el centro comercial Cielo Vista se desatara el pánico y dejara entre 15 y 20 muertos, de acuerdo a las autoridades locales.

A través de su cuenta personal de Twitter, el mandatario estadounidense condenó el "terrible" tiroteo ocurrido en El Paso, Texas, mencionando informaciones de "muchos muertos".

'God be with you all': Trump pledges full support for El Paso shooting victims as lawmakers also grieve https://t.co/gISsidBeWr via @usatoday — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019