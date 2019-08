¡Tiroteo en centro comercial de El Paso!

Las autoridades de Texas convocaron este sábado a no acercarse a un centro comercial de El Paso, en donde se registró un tiroteo que habría dejado víctimas mortales y varios heridos.

Se dio a conocer que elementos de la Policía acudieron al lugar para atender el reporte de una balacera al interior del Walmart de Cielo Vista Mall. Todo inició con una llamada de emergencia, ya que los clientes tuvieron que ser resguardados en un lugar seguro del centro comercial, aunque algunos se quedaron escondidos en el interior de la tienda.

Los medios locales informaron sobre la presencia de un hombre que iba armado con una AK-45, quien figura como el responsable de desatar el episodio de terror en la plaza. Presuntamente, el ataque habría dejado al menos una persona muerta y 18 heridas. Las cifras siguen sin ser confirmadas por las autoridades.

If you are from the El Paso Texas area, please stay safe, try and stay away from this area. Take shelter. pic.twitter.com/mnUdYO7sxN — ?????????????? (@fabianlicious_) August 3, 2019