Trump defiende a muerte los aranceles contra China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que las medidas comerciales contra China están surtiendo el efecto deseado, en referencia a los aranceles contra varios productos importados desde el país asiático.

En su cuenta de Twitter, Trump respondió a aquellos que se oponen a su “mano dura” en el comercio con China, así como a las críticas de los expertos por aumentar la tensión en las relaciones bilaterales y agravar la guerra comercial.

Sin embargo, las palabras de Trump volvieron a ser rebatidas por los especialistas en temas comerciales. Si bien el mandatario se esfuerza en hacer creer que estas tarifas impuestas contra los bienes chinos son pagadas por la potencia del otro lado del mundo, los analistas señalan que dicho aumento de costo es cubierto por los intermediarios de las importaciones y, en la mayoría de los casos, por los propios consumidores estadounidenses.

Things are going along very well with China. They are paying us Tens of Billions of Dollars, made possible by their monetary devaluations and pumping in massive amounts of cash to keep their system going. So far our consumer is paying nothing - and no inflation. No help from Fed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019