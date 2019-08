'Checo' Pérez largará 17º en al GP de Hungría

El mexicano Sergio Checo Pérez partirá de la 17ª posición este domingo en el Gran Premio de Hungría, después de una clasificación complicada y extendiendo una mala rancha que buscará romper el día de mañana sin margen para el error.

El tapatío, quien está teniendo una de sus temporadas más desafiantes de los últimos años, quedó fuera en la Q1 del GP de Hungría. Se trata de la posición de arranque más retrasada para el piloto de Racing Point en lo que va de 2019.

Checo tendrá que lidiar con ello después de que un incidente con Ricciardo le bloqueara el acceso a la Q2. De nueva cuenta, mala suerte para el mexicano que tiene sed de revancha y que buscará hacer la carrera perfecta en el circuito de Hungaroring para meterse en la zona de puntos.

?? Q3 CLASSIFICATION ??



Here's how the grid will line up tomorrow ??#F1 #HungarianGP ???? pic.twitter.com/7OFRaqWrs4 — Formula 1 (@F1) August 3, 2019