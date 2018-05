No caigamos en la trampa de votar por López Obrador: Vicente Fox

miércoles, 16 de mayo de 2018, Sergio Noriega

Vicente Fox Quesada, ex presidente de México de 2000 a 2006, publicó un video en su cuenta de Twitter que causó gran revuelo en las redes sociales, en el cual llama a no dejarse engañar por Andrés Manuel López Obrador y no darle el voto en las urnas.

Fiel a su postura crítica contra el tabasqueño, advirtió que México no debe caer en la trampa del candidato de Juntos Haremos Historia. Aseguró que el país resentirá las consecuencias de forma severa si el ex jefe de Gobierno capitalino llega a la Presidencia.