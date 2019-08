QUÉPASA: Bomberos rescatan a mapache atorado en una alcantarilla

Los bomberos en todos los países del mundo tienen no solo la tarea de mitigar incendios, sino en muchas ocasiones son buscados para rescatar a miles de mascotas.

En este sentido, bomberos en Newton, cerca de Boston, Massachusetts, se dieron a la tarea de rescatar a un mapache que quedó atrapado en una alcantarilla durante varias horas.

Según medios locales, los bomberos acudieron al lugar tras recibir la llamada de un ciclista. Suspendido sobre las alcantarillas, con la cabeza pegada, el animal intentaba aferrarse a la puerta con sus pequeñas patas.

We were able to rescue a juvenile raccoon today with help from Waltham’s Animal Control. He had been stuck for a while but we are happy to report he is free!!! #newtonfire #nfd #newtonma pic.twitter.com/q7CYEQCCWZ — Newton Fire (@NewtonFireDept) August 1, 2019