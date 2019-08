Dan Horton es el nuevo interés romántico de Lady Gaga

Con la pasada temporada de premiación en la que A Star Is Born (2018) fue una de las protagonistas, la química innegable entre Lady Gaga y Bradley Cooper se rumoró que había traspasado la pantalla grande, ilusionando a los fanáticos de ambos que deseaban verlos juntos.

Con la reciente separación de Bradley Cooper de quien fue su pareja durante cuatro años, Irina Shayk, muchos fanáticos y miembros de la prensa especializada especularon que se debía en gran parte a Lady Gaga.

Pero la cantante neoyorquina fue vista recientemente con un nuevo interés romántico, se trata de su ingeniero en audio Dan Horton. Esto descartaría inmediatamente que entre los protagonistas de A Star Is Born haya existido algo más que una relación laboral.

Lady Gaga y Dan Horton fueron captados por fotógrafos de la revista People mientras sostenían una cita romántica en un conocido restaurante de Los Ángeles. Lo que parecía una comida ordinaria, terminó siendo un intercambio de caricias y besos, afirmando así que existe una relación amorosa entre ambos.

Lady Gaga has been spotted in LA kissing audio producer Dan Horton. pic.twitter.com/OWLCpoJd8Z — Gaga Now ?? (@GagaNowCo) 30 de julio de 2019