Joe Russo broma con la muerte de 'Iron Man' y molesta a los fanáticos

El acto final de Avengers: Endgame (2019) continúa haciendo estragos en los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, tanto por el destino de los héroes que no continuarán en pantalla, como por los grandes cambios que introdujo el largometraje para el futuro de la compañía.

Sin embargo, el acontecimiento que más afectó a los espectadores fue la muerte de Tony Stark mejor conocido como Iron Man. El deceso del personaje interpretado por Robert Downey Jr. fungió como el cierre perfecto para un ciclo que inició todo con él.

De esta manera, el codirector de Avengers: Endgame y de otras tres cintas de Marvel Studios, Joe Russo, bromeó en redes sociales con la muerte de Tony Stark, un comentario que no fue del agrado de sus seguidores.

Todo comenzó cuando el cineasta participó en el programa televisivo estadounidense The Tonight Show, donde mencionó que desde que escuchó a Stark mencionar en la primera cinta de Los Vengadores (2012) lo que era debajo del traje de hierro, decidió su muerte para la cuarta entrega.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">To set the record straight, this quote is completely fake. It’s an obvious falsehood, and utterly ridiculous. I actually wanted Tony dead in Civil War...<a href="https://twitter.com/hashtag/killtonystark?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#killtonystark</a><a href="https://twitter.com/hashtag/thetruthisout?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#thetruthisout</a> <a href="https://twitter.com/RobertDowneyJr?ref_src=twsrc%5Etfw">@RobertDowneyJr</a> <a href="https://t.co/I4c48DpaBT">pic.twitter.com/I4c48DpaBT</a></p>— Russo Brothers (@Russo_Brothers) <a href="https://twitter.com/Russo_Brothers/status/1155934497361125376?ref_src=twsrc%5Etfw">29 de julio de 2019</a></blockquote>

“Seré honesto. Cuando escuché a Tony Stark decir millonario, playboy, filántropo en la primera película de Los Vengadores, decidí en ese momento que sería la gran baja de Endgame. Sé que muchos lo aman, pero yo no. Tiene que irse”, dijo Russo en entrevista.

Estas declaraciones dieron la vuelta al mundo hasta que Joe Russo especificó la naturaleza de sus palabras, afirmando que estaban equivocadas. El director confirmó que, de haber sido por él, la baja de Iron Man hubiera sucedido desde Capitán América: Civil War (2016).

Por supuesto todo se trataba de una broma, pero los fanáticos del personaje no se lo tomaron así, por lo que comenzaron a emitir mensajes negativos hacia el director que tanta dicha les ha proporcionado en los últimos años.