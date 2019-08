Salud en Puebla no estará sujeta al control político: Barbosa

Xicotepec de Juárez, Pue.- En el marco de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la Clínica Rural del IMSS Villa Ávila Camacho, en La Ceiba; el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta garantizó que la salud de los poblanos no estará sujeta al control político como se venía haciendo en los gobiernos recientes y el Estado será totalmente solidario en atender la cura de las afectaciones en materia de salud.



“Vamos a hacer que eso sea absolutamente erradicado y totalmente nuevo, el que requiera salud obtendrá la solidaridad del Estado y la cura correspondiente”, dijo Barbosa Huerta al resaltar que estará pendiente para que así sea.



El gobernador de Puebla abundó: “decirle señor presidente que estamos muy esperanzados por este plan de salud pública para todos los mexicanos que usted propone y que llegará a Puebla donde las necesidades en esta materia son urgentes”.



Tras realizar un recorrido por las instalaciones del Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) La Ceiba, el presidente mexicano y el gobernador del estado se trasladaron a la explanada donde presidieron una reunión de trabajo informativa con los pobladores y derechohabientes de dicho nosocomio.



En su mensaje, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que Barbosa Huerta, tiene la encomienda básica de transformar al estado poblano, “me da gusto que esté con nosotros el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa”.



De igual manera López Obrador aseguró que se encontrará de manera permanente con el gobernador ya que regresará a Puebla cuantas veces sea necesario, “no va a haber divorcio, no es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres, no, es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.



En esta visita a Puebla, el presidente de México anunció cuatro compromisos con el sector salud, los cuales consistieron en garantizar el abasto de medicinas, mejorar la infraestructura hospitalaria, así como médicos especialistas y otorgar bases a los trabajadores.



En su primera gira de trabajo por la entidad poblana, ya con Miguel Barbosa como gobernador del Estado, el presidente de México mencionó que está trabajando en sacar adelante este “elefante blanco” que le dejaron por país, lo que implica no sólo un cambio de gobierno sino de régimen, “por eso estamos llevando a cabo la Cuarta Transformación sin violencia y de manera pacífica”.



ATENCIÓN MEDICA NO ESTARÁ RELACIONADA AL CONTROL POLÍTICO



En su mensaje, el gobernador Miguel Barbosa Huerta garantizó que en Puebla la salud pública no estará asociada al control político como se venía haciendo en los gobiernos recientes, “vamos a hacer que eso sea absolutamente erradicado y totalmente nuevo, el que requiera salud obtendrá la solidaridad del Estado y la cura correspondiente”, dijo al resaltar que estará pendiente para que así sea.

Destacó estar hecho de manera parecida al presidente mexicano, por lo que aseguró que trabajará mucho por la entidad, “seré aliado de todas las instituciones de salud, aún con aquellas que correspondan a la federación. Quiero ayudar pues me conmuevo ante el dolor y el sufrimiento”.



Barbosa Huerta señaló que hoy Puebla cuenta con el primer gobierno democráticamente electo, “quiero decirle señor presidente que estamos muy esperanzados por este plan de salud pública para todos los mexicanos y que llegará a Puebla como un estado donde las necesidades de salud son urgentes”.



Barbosa Huerta denunció ante López Obrador que el sector salud del estado es donde se maneja la mayor corrupción y aseguró que eso se va a corregir durante su mandato, “la asistencia social será integral, junto con la que se recibe en el IMSS, ISSSTE, en todas las formas de asistencia apoyados en esta nueva visión del Instituto de Salud para el Bienestar”.



El gobernador Barbosa Huerta anunció que este miércoles será signado un importante convenio en materia de salud con el gobierno federal y agradeció la colaboración y respaldo del presidente López Obrador.



Por su parte Zoé Robledo Aburto director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras reconocer la trayectoria del gobernador y desear éxito en esta encomienda, señaló que en Puebla hubo una época en la que la salud pública cambió de rostro y que nada tiene que ver con esta noble tarea de sanar, “esa actitud no se debe repetir porque va en contra del espíritu del programa IMSS Bienestar”, dijo.



Añadió que en Puebla hay muchos hospitales que nunca se hicieron o se empezaron y quedaron a medias y otros qué, aunque fueron terminados, no operan por carecer de equipamiento y personal, “ustedes han demostrado que hay una forma distinta de pensar en la salud, y este nuevo gobierno que arranca lo hace en La Ceiba que tiene un gran significado, pues la solidaridad en materia de salud nunca debe perderse”, concluyó.