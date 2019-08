En Morena nadie presiona a nadie: Ricardo Monreal

El coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no hay presiones para saber quien presidirá la Cámara Alta a partir del 1 de septiembre.

En este sentido, Monreal rechazó emitir una opinión sobre la posición de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, en respaldo a la reelección de Martí Batres Guadarrama.

Y es que esta semana trascendió que Yeidckol Polevnsky habría negociado dirigencias estatales a cambio de ofrecer respaldo a Batres para que por un segundo año dirija al Senado.

Incluso, el senador Armando Guadiana utilizó el chat de WhatsApp de la bancada para candidatear a Mónica Fernández Balboa para la Mesa Directiva.

“Con el partido no me meto, estoy bastante ocupado por cumplir la agenda legislativa y lo que les puedo decir a todos es que la mayoría de los legisladores senadores de Morena, van a decidirlo en urnas transparentes, frente a notario público”, añadió afirmando que no se dejarán presionar.