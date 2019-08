Robert de Niro y Martin Scorsese podrían volver a colaborar en 2020 Este año estrenarán 'The Irishman', además se encuentran en negociaciones para la próxima 'Killers of the Flower Moon'.

Foto: The Verge Cuando Martin Scorsese se pone detrás de las cámaras para dirigir a Robert de Niro, desde su primera colaboración en Mean Streets (1973) hasta The Irishman (2019) que debutará a finales de este año, la dupla es sinónimo de maestría cinematográfica. Hasta el momento, De Niro y Scorsese llevan más de 46 años cooperando con nueve largometrajes y un cortometraje desde inicios de la década de los 70. Para el próximo año, los estadounidenses podrían realizar su décimo filme. Para la próxima adaptación cinematográfica de la obra literaria de David Grann, Killers of the Flower Moon (2017), Martin Scorsese ha sido contratado para encargarse de la dirección con Leonardo DiCaprio en el papel protagónico. Para este proyecto, Robert de Niro estaría en negociaciones para incorporarse. Así lo informó el propio Scorsese en una entrevista con el sitio Deadline con motivo del anuncio de la presentación de apertura de The Irishman que tendrá en la siguiente edición del Festival de Cine de Nueva York (NYFF). La cinta de Killers of the Flower Moon estará producida por el estudio Imperative Entertainment con el guionista Eric Roth firmando el libreto. Se esperaba que la producción comenzara esta pasada primavera, pero aún no se han cerrado todas las contrataciones, así que fue aplazada para el próximo año. De concretarse la incorporación de Robert de Niro, así como el involucramiento ya confirmado de Leonardo DiCaprio, el proyecto tomaría forma rápidamente para estrenarse en 2021 o 2022. Por el momento, The Irishman se estrenará en la apertura del NYFF el próximo 27 de septiembre de este año.