No se gana con dinero, sino con futbol: Leo Ramos sobre Monterrey

León espera sacar tres puntos en su próximo enfrentamiento ante Monterrey, un compromiso correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2019. El atacante sudamericano desea que el conjunto esmeralda sume por primera vez en el Gigante de Acero.

El exatacante de Lobos BUAP aseguró que el equipo está muy concentrado en lo que debe hacer ante los regios, un equipo poderoso que atraviesa por un mal momento. Señaló que esto no debe ser motivo de exceso de confianza.

Ramos sabe que Monterrey es un equipo al que deben enfrentarse con total seriedad, sin dar margen de acción en la zona baja. A pesar de que están faltos de ritmo, los Rayados pueden despertar en cualquier momento.

“No ha ganado, pero es un equipo dinámico, con grandes jugadores, lo ha demostrado desde bastante tiempo, que arranque de esta manera no quiere decir que no tenga calidad o no tenga jugadores como para seguir, pero más allá de eso estamos preparándonos para lo que sabemos hacer, tenemos bien clara la idea de futbol que tiene nuestro entrenador y a base de eso venimos a proponer y hacer lo mejor posible para obtener los tres puntos”, comentó en declaraciones recogidas por Marca Claro.