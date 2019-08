'Hernán' aplicará una labor de investigación histórica sin precedentes

Tras personificar a una de las personalidades más icónicas de México en Cantinflas (2014), Óscar Jaenada también conocido por interpretar a Luis Rey en la serie televisiva de Luis Miguel (2018), el actor español se meterá en la piel del conquistador Hernán Cortés.

En una época donde realizar ficciones biográficas sobre célebres artistas, la productora Dopamina en colaboración con History Chanel, TV Azteca, Amazon Prime Video y la empresa de efectos especiales El Ranchito, traerá la serie Hernán (2019) para finales del año en curso.

La figura de Hernán Cortés no es popular ni en su natal España ni en el continente americano, por lo que su historia de vida se ha erradicado de los libros de historia. Sin embargo, la producción televisiva utiliza una labor histórica sin precedentes sobre el conquistador.

Así lo aseguró Óscar Jaenada en una reciente entrevista con motivo del rodaje de la ficción que actualmente está teniendo lugar en locaciones mexicanas.

“Hernán Cortés no es amado por nadie, ni por los españoles. Los historiadores no nos han contado lo que pasó. Su historia es interesantísima y pocos saben sobre su vida. Mi labor para estudiarlo ha sido exhaustiva, a través de dibujos y libros pobremente documentados. He tenido la colaboración de un historiador que me ha ayudado a saber cómo podría haber sido este tipo”, mencionó Jaenada en entrevista.