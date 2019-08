Surge iniciativa para una nueva cinta de 'Calabozos y Dragones'

Tras un fallido intento por trasladar el exitoso juego de mesa Calabozos y Dragones a la gran pantalla a principios del milenio, los derechos cinematográficos de la franquicia pasaron de ser propiedad de Warner Bros. a Paramount Pictures.

Por ello, la compañía de la montaña y las estrellas estaría planeando una nueva entrega fílmica de Calabozos y Dragones. De esta manera, el estudio tendría en mente a John Francis Daley y Jonathan Goldstein para fungir como guionistas del proyecto.

Daley y Goldstein tendrían su agenda libre después de desvincularse de la cinta de DC Comics The Flash, la cual iban a escribir y posiblemente dirigir. La dupla de libretistas también es reconocida por películas como Quiero matar a mi jefe (2011) o Spider-Man: Homecoming (2017).

Tras el fracaso del filme Calabozos y Dragones (2000) dirigida por Courtney Solomon y sus dos secuelas directas para el formato casero, Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God (2005) y Dungeons & Dragons 3: The Book of Vile Darkness (2012), un nuevo proyecto de la franquicia ha fracasado en todos sus intentos por surgir.

Debido a la complejidad del juego creado por Gary Gygax y Dave Arneson, comprimir el universo perteneciente a Dungeons & Dragons en un producto audiovisual de poco más de dos horas de duración no es una tarea sencilla, sin embargo, John Francis Daley y Jonathan Goldstein han demostrado tener la capacidad para lograrlo.

No hay más detalles confirmados por el momento, pero Paramount ha retomado el proyecto fílmico que Warner desarrollo por tantos años junto al cineasta Rob Letterman, incluso ya calendarizó su fecha de estreno para el 23 de julio de 2021.