Brad Pitt afirma que Harvey Weinstein es comparable con Charles Manson El protagonista de 'Once Upon a Time in Hollywood' aseguró que el daño provocado por el productor de cine es equiparable al del criminal.

Foto: @pizza4ever5 En el marco de la promoción de Once Upon a Time in Hollywood (2019), los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt recorren el mundo para participar en eventos relacionados a la novena cinta de Quentin Tarantino. La trama del filme transcurre en 1969 y cubrirá diversas temáticas como el asesinato de Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie, a manos de los fanáticos seguidores de Charles Manson. Sin embargo, esta solo es una situación específica de los atentados cometidos por este grupo delictivo. En una reciente entrevista de Brad Pitt para el medio The Sunday Times, el ganador del Premio Oscar por la producción de la cinta 12 años de esclavitud (2013) aseguró que el daño causado por Manson a la industria cinematográfica es equiparable en la actualidad con el caso de Harvey Weinstein. Pitt describió cómo siendo un niño recuerda los asesinatos cometidos por la familia Manson y cómo éstos repercutieron en la comunidad hollywoodense. "Cuando mis padres me lo describieron, era como el fin de una revolución idealizada o la pérdida de su sueño. Hollywood era una especie de utopía, pero con un lienzo de oscuridad alrededor. Las acciones de Manson acabaron con esa ideología de amor y paz al resto del mundo”, mencionó Pitt en entrevista. Posteriormente, Brad Pitt hizo alusión a otra de las problemáticas que han rodeado a la industria hasta el punto de modificar totalmente sus prácticas para evitar que se repitan, se trata de el caso de Harvey Weinstein y la serie de acusaciones de acoso y abuso sexual que salieron a flote por el movimiento MeToo. El actor nacido en Oklahoma aseguró que este movimiento recalibró el pensamiento de los hombres y mujeres de Hollywood. Por un lado, ha surgido un nuevo concepto de masculinidad más sensible y que reconoce sus errores.