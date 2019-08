QUÉPASA: Ella es la aspirante con puntaje perfecto en el examen de la UNAM

Los resultados de admisión en las distintas universidades públicas del país comienzan a revelarse, y los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son de los más buscados.

En este sentido, Vannia Estefanía Avelar Labra ha destacado por haber obtenido 120 aciertos en su examen de ingreso a la Máxima Casa de Estudios del país.

La joven presentó su examen de admisión para la carrera de Medicina en la segunda vuelta, y realizó una prueba perfecta haciéndose acreedora de uno de los 39 lugares que oferta la UNAM en esta modalidad y para esta carrera.

Entrevistada por diversos medios de comunicación, Vannia Estefanía Avelar se describe como una estudiante “normal” que puso un especial énfasis en su preparación, por lo que no dudó en tomar un curso intensivo por dos meses.

Sin embargo, desde septiembre pasado se preparó para estudiar Medicina en la UNAM, una de las carreras más cotizadas no solo en la Máxima Casa de Estudios, sino en toda universidad pública.

Cabe destacar que Vannia era alumna de la Preparatoria 3 de la UNAM, donde terminó el bachillerato, pero no pudo usar el pase reglamentado con el que contaba porque no alcanzaba el promedio que la Facultad de Medicina exige para ingresar a la carrera de médico cirujano.

“No me visualizaba haciendo otra cosa. No hay fórmulas secretas para lograr estos resultados, “habrá días en que no te crees capaz pero no siempre será así”, afirmó la futura joven médico.