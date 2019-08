La nostálgica premier española de 'Once Upon a Time in Hollywood'

El estreno de Once Upon a Time in Hollywood (2019) ya ha sucedido en territorio estadounidense donde ha tenido un gran desempeño en recaudación doméstica. Sin embargo, al resto de los países como en México o Latinoamérica su debut está marcado para finales de agosto.

Con respecto a su estreno en España, el cual está marcado para el próximo 15 de agosto, la novena película de Quentin Tarantino realizó una presentación especial en el territorio ibérico hispano.

En este sentido, la premier de Once Upon a Time in Hollywood en España se caracterizó por la ambientación del evento que emuló a la perfección el tono de su capital Madrid a finales de la década de los 60. Este diseño de producción puede notarse en el tráiler del evento al cual han titulado Noticiario Cinematográfico.

El video compartido por la cuenta española de Sony Pictures utiliza metraje perteneciente a la cadena Radiotelevisión Española (RTVE) que fue tomado en 1969, año en el que está ambientado el largometraje de Tarantino.

El evento fue realizado en el Cine Doré de la Filmoteca Española donde acudieron diversos miembros de la industria artística de España, así como el ministro español de Cultura y Deporte José Guirao.

Al interior del recinto cinematográfico, antes de comenzar con la proyección de Érase una vez en... Hollywood, nombre en castellano de la cinta, el director Quentin Tarantino dedicó unas palabras a los asistentes. Posteriormente sucedió una convivencia con los ejecutivos de Sony y los invitados especiales.

Once Upon a Time in Hollywood, conocida en Hispanoamérica como Había una vez en Hollywood llegará a complejos de cine mexicanos el próximo 23 de agosto.