Lanzan tráiler de la Temporada 3 de '13 Reasons Why'

Desde que se presentó la Temporada 1 de 13 Reasons Why, la serie se convirtió en la preferida de muchos jóvenes y adultos, esto gracias a la forma en la que se abordó el tema del bullying y el impacto que puede tener en las etapas formativas de la gente.

Sin embargo, la producción también generó mucha polémica por mostrar con demasiada crudeza algunas escenas propias de la trama, sin dejar de lado que hubo casos de adolescentes que intentaron replicar los hechos tomando como referencia a la protagonista Hannah Baker.

Este jueves, finalmente se reveló el tráiler de la Temporada 3 de 13 Reasons Why, cuyos capítulos estarán disponibles a partir del 23 de agosto.

Entre las grandes novedades de esta nueva temporada está la ausencia total de Hannah Baker dentro de la historia, sino que ahora se centrará en el asesinato de Bryce Walker, uno de los personajes más polémicos y odiados de la serie.

Aparentemente, todo girará en torno a la búsqueda del culpable y el responsable del crimen, algo que ha fomentado que comiencen a surgir varias teorías.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Netflix no concluirá la serie 13 Reasons Why con esta Temporada 3, sino que el final llegará con una cuarta que ya está en fase de rodaje. Asimismo, trascendió que los últimos episodios presentarán la graduación de los estudiantes y protagonistas sacados de la novela homónima de Jay Asher.

En días pasados, Netflix anunció que eliminó la escena del suicidio de Hannah Baker de la Temporada 1, debido a que los especialistas advirtieron que podía no ser apropiada para el consumo de niños y adolescentes.