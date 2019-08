Miguel Barbosa rinde protesta como gobernador constitucional de Puebla

Miguel Barbosa Huerta se convirtió este jueves en el gobernador constitucional de Puebla tras rendir protesta en el Honorable Congreso del Estado, después de que se diera lectura de la declaratoria de validez de su triunfo electoral en el proceso extraordinario.

En una ceremonia que contó con la presencia de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, Barbosa Huerta rindió protesta ante los legisladores de la entidad y algunos de los funcionarios que formarán parte de la nueva administración.

“Ante esta soberanía protesto sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ambas emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional del Estado de Puebla que el pueblo me ha conferido, velando en todo por el bien de la nación y de esta entidad federativa, si así no lo hiciere que el Estado y la nación me lo demande”, protestó.