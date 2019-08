Habría un supuesto romance entre Diego Luna y Marina de Tavira

Desde la extensa temporada de premiación en donde Marina de Tavira recorrió el mundo para la promoción de la cinta de Alfonso Cuarón, Roma (2018), participación de la cual recibió una nominación al Premio Oscar, no se habían tenido noticias de la actriz.

Por otra parte, Diego Luna mencionó recientemente que finalizando este verano daría inicio con la producción de la próxima serie de Star Wars que se prepara para Disney+ enfocado en su personaje Cassian Andor.

Sin embargo, esta semana surgió una noticia que involucra a ambos actores. Según unas imágenes prácticamente irrefutables, Diego Luna y Marina de Tavira estarían actualmente en una relación amorosa debido a que se les captó dándose un beso.

A las 17:00 horas no te pierdas el video en nuestras redes sociales de #MarinadeTavira y #DiegoLuna 'comiéndose a besos' tras pasar una noche juntos.https://t.co/nXry8yCssj — Revista TVNotas (@TVNotasmx) 30 de julio de 2019

Estas imágenes hablan por sí solas, pero la revista de espectáculos TvNotas asegura tener una fuente confiable que supuestamente sería una amistad cercana de Luna, quien asevera que los artistas mantienen un romance que han preferido mantener en secreto.

“Después de tantos años de conocerse, hace poco Diego y Marina se enamoraron y se están dando una oportunidad”, menciona el informante anónimo a la revista de espectáculos mexicana.

Esta información genera especulaciones en torno de la relación entre De Tavira y el también actor Rafael Sánchez Navarro, quienes sostenían una relación desde hace más de siete años. Esta pareja incluso acudió junta a la pasada ceremonia de los Premios Oscar.

Por el momento, ninguno de los involucrados ha proporcionado declaraciones al respecto. Para este año, Diego Luna estrenará la segunda temporada de Narcos: México (2018) y la polémica cinta de Woody Allen A Rainy Day in New York (2019). Por su parte, Marina de Tavira participa en la puesta en escena Tragaluz (2019) y en el filme Esto no es Berlín (2019).