La fascinante historia de cómo 'Jane Foster' se convierte en 'Thor'

Diversos actores han pasado por el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en algún momento para posteriormente abandonarlo por una causa de fuerza mayor. Algunos como Terrence Howard, Edward Norton, Hugo Weaving o Natalie Portman tuvieron papeles importantes que dejaron por diferencias con el estudio.

Sin embargo, Natalie Portman confirmó que volverá al MCU tras seis años de ausencia, su última aparición inédita sucedió en Thor: Un Mundo Oscuro (2013), la aparición que tuvo en Avengers: Endgame (2019) pertenecía a metraje no utilizado en la cinta antes mencionada.

Portman volverá a interpretar a Jane Foster para la próxima Thor: Love and Thunder (2021), en donde adoptará la identidad de la Diosa del Trueno en una versión femenina de Thor. Aunque esto parezca un movimiento de inclusión por parte de la compañía, esta historia tiene su origen en diversos impresos de Marvel Comics.

La primera versión de Jane Foster bajo el manto de Thor sucedió en los cómics de What If (1978), una trama que no trascendió por tratarse de una realidad alterna sin repercusión en el canon central de la Tierra 616.

Posteriormente, los escritores Jason Aaron y Russell Dauterman ofrecieron una de las mejores historias sobre el personaje. En este impreso de 2014, Foster padecía de cáncer en un momento donde el Hijo de Odín dejaba de ser digno del Mjölnir. Para sorpresa de todos, el martillo elige a quien era el interés amoroso de Thor para dotarle de habilidades sobrehumanas.

Sin embargo, además de las habilidades para controlar los rayos, con cada transformación como Thor Jane Foster empeoraba su enfermedad, ya que el martillo erradicaba todo rastro de la quimioterapia que estaba recibiendo. Posteriormente, Thor femenina demostraba su valía como la Diosa del Trueno al punto de ofrecer su propia vida por ello.

Natalie Portman había manifestado en el pasado no tener intenciones para volver a laborar con Marvel. Aquí es donde Taika Waititi, director de Thor: Love and Thunder, entra en escena para ofrecerle a la ganadora del Premio Oscar participar en esta magna historia.