Apoya Nibardo Hernández a San Pedro Yeloixtlahuaca

San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla. Como parte de sus visitas constantes a los municipios del Distrito 23 de Puebla, con cabecera en Acatlán de Osorio, Nibardo Hernández Sánchez, diputado local por este distrito, gestionó un techado en la localidad de San Juan Llano Grande.

El diputado antorchista dio el banderazo de inicio del techado de la plaza cívica de la Primaria “Miguel Hidalgo y Costilla”, obra que beneficiará a centenares de niños que ya no sufrirán las inclemencias del clima caluroso, característico de la mixteca.

“Sabemos que hay días que el calor no se soporta y puede ser dañino para nuestros niños, ustedes me confiaron su preocupación y yo, como diputado antorchista, me di a la tarea de luchar por esta obra que hoy iniciamos”, explicó Hernández Sánchez.

Además, en la cabecera municipal de San Pedro Yeloixtlahuaca, el legislador local entregó árboles conocidos en la zona como “adobe o táscate” para reforestar y seguir manteniendo las áreas verdes del municipio.

Por último, agradeció a la presidenta municipal Irma Sabina Martínez Barragán y a los inspectores de las localidades por inspectores por participar en esta actividad de reforestación “que va a dar muchos beneficios a todos los habitantes, quienes deben cuidar de ellos para que crezcan y brindemos un mejor espacio a las próximas generaciones”.