Chris Pratt se congratula por los anuncios de Marvel para la 'Fase 4'

Indudablemente, la pasada entrega de la San Diego Comic-Con estuvo repleta de anuncios que elevaron las expectativas de los asistentes hasta niveles insospechados, sin embargo, el panel de Marvel Studios fue uno de los acontecimientos más laureados de la convención.

La presentación de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) fue orquestada por el presidente de la compañía, Kevin Feige. Una serie de confirmaciones que se extendieron hasta rincones de todo el mundo por su proliferación en internet por parte de los espectadores y la prensa especializada.

La información llegó a través de estos medios hasta uno de los protagonistas del MCU, se trata de Chris Pratt quien interpreta a Star-Lord en la franquicia de Guardianes de la Galaxia (2014-2017). El actor estadounidense se mostró emocionado por los anuncios de la Fase 4 y mencionó específicamente los títulos que más emoción le provocan.

“Oh, Dios. No puedo esperar para ver Blade. Para mí, será increíble. Soy un gran fan de las películas originales. Acerca de Mahershala Ali como el personaje, cuando escuché la noticia pensé: Tengo que ver eso”, mencionó Chris Pratt en entrevista con el medio Variety.

Aunque la cinta en la que participa Pratt estuvo completamente ausente, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, cabe mencionar que la Fase 4 solo comprende el periodo entre 2020 y 2021, por lo que la tercera parte del equipo de héroes galácticos llegará en años posteriores a estos.

Otros títulos mencionados por el intérprete de Peter Quill fueron la cinta en solitario de Black Widow (2020) con Scarlett Johansson, la ficción televisiva The Falcon and The Winter Soldier (2020) y el proyecto fílmico de Shang-Chi (2021).