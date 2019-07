Tomás Boy acepta error en riña con André Pierre Gignac

El fin de semana, la pelea entre Tomás Boy y André Pierre Gignac acaparó el duelo entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con saldo favorable para los tapatíos.

En este sentido, el mandamás del Rebaño Sagrado aceptó que se equivocó al engancharse ‘tontamente’ con el francés en una discusión que buscaba dejar en claro quien es el número 1 en la historia de Tigres.

A su vez, Boy fue suspendido una fecha, por lo que no podrá estar en el banquillo rojiblanco en el próximo duelo de las Chivas ante el Puebla.

“El castigo es merecido. Tontamente me enganché, no debo llevar a esos términos mis alegatos, después no hay nada que decir. Soy un hombre, fue una tontería de mi parte. No debí haberme rebajado”, puntualizó ‘El Jefe’.

Boy señaló que no ha recibido llamada de atención por parte de la directiva del equipo tapatío, pero reconoció que ese tipo de incidentes no pueden repetirse.

“La directiva no me ha dicho nada, pero evidentemente no es bueno para la imagen. Puede que mis alegatos no sean del agrado: la primera vez que me acerqué al cuarto árbitro me dijo no levante las manos porque nos exhibe”, comentó.