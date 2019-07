Edson Álvarez vive su sueño con el Ajax de Ámsterdam

El defensor mexicano Edson Álvarez ya está en Países Bajos entrenando con el Ajax de Ámsterdam, aunque tuvo que regresar a México para arreglar su visa de trabajo.

Entrevistado por los medios de comunicación, el ex del América reveló que está cumpliendo un sueño, además de asegurarle a la afición que no le va a fallar, pues su intención es quedarse mucho tiempo en Europa.

“Estoy muy contento, era algo que había soñado y había seguido por mucho tiempo, ahora que lo conseguí no lo voy a soltar, voy a luchar para mantenerme muchos años allá y darle satisfacción a la gente mexicana, voy en representación de ellos y no les voy a fallar”, declaró.

Edson Álvarez estuvo en Ámsterdam la semana pasada cuando fue presentado y conoció las instalaciones de su nuevo club, además de que presenció el campeonato del Ajax en la Supercopa ante el PSV Eindhoven, su archirrival.

Respecto a lo que pudo ver sobre el Ajax, Álvarez se dijo enamorado de la capital de los Países Bajos tanto por la ciudad como por la recepción de la afición holandesa, a lo que aseguró que está comprometido a trabajar duro.

“Bastó esta semana para enamorarme de la ciudad, de la gente del Ajax, que me recibió con mucho cariño, estoy demasiado feliz. Fue algo muy grande, eso me compromete a trabajar muy duro, la gente tiene expectativas sobre mí y me siento preparado”, culminó.