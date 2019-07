Juez federal suspende orden contra Rosario Robles

La polémica respecto a la investigación contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, se mantiene luego de que un juez federal concedió una posible orden de aprehensión o comparecencia.

Esto fue posible luego de que el delito de ejercicio indebido del servicio público no amerita prisión preventiva automática, con lo que la ex funcionaria federal se ha defendido en este punto.

El juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, a cargo de Patricio Leopoldo Vargas, admitió la demanda de Robles Berlanga.

“Por otra parte, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la orden de comparecencia, así como la ejecución de dicho acto, se concede la suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga, para el efecto de que no sea presentada por conducto de la fuerza pública ante las autoridades responsables ordenadoras”, preció el juez.

De igual forma, la medida cautelar no tendrá efecto legal si la señalada no paga 69 mil 500 pesos de garantía en un plazo de cinco días y no la protege en caso de que los ilícitos de los que se les acusa ameriten prisión preventiva oficiosa.

Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a Rosario Robles a una audiencia con el objetivo de “formular imputación y vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público”.