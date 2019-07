¡Reforestación masiva en Etiopía! Plantan 353 millones de árboles en 12 horas

Etiopía puso el ejemplo de cómo debe enfrentarse una verdadera campaña de reforestación cuando existe voluntad. El Gobierno del país africano aspira a convertirse en la nación con el récord mundial de mayor cantidad de árboles plantados en un año.

El pasado 29 de julio, todo el pueblo etíope se unió bajo la bandera de rescatar el medio ambiente a través de la reforestación. El esfuerzo congregó a civiles, políticos e iniciativa privada, sectores que hicieron sinergia para plantar la descomunal cantidad de 353 millones de árboles en tan solo 12 horas de trabajo.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, informó que el plan inicial era plantar 200 millones de árboles jóvenes, sin embargo, el entusiasmo social fue tan brutal que se rebasó la cifra por más de 150 millones.

De acuerdo con el ministro de Innovación y Tecnología, Getahum Mekuria, fueron 12 horas de trabajo sin descanso, lo que permitió que se lograra la estratosférica cantidad de árboles plantados con raíces. El conteo sigue su marcha, pero todo indica que se trata de un récord inspirador que debería empujar a otros países a hacer lo mismo.

En caso de confirmarse, Etiopía habría dejado muy atrás el récord que le pertenecía a India, país que logró plantar 50 millones de árboles en julio de 2016 en un lapso similar.

La campaña impulsada por el Gobierno y que ha sido abrazada de buena forma por la población se llama Legado Verde, una iniciativa que surgió para concientizar sobre la importancia de reforestar el país para combatir el deterioro del medio ambiente.

La meta final de los etíopes es alcanzar los cuatro mil millones de árboles plantados antes de que termine 2019.

