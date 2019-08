Niega Rafael Reynoso supuesta corrupción en la SMAOT

A través de una carta aclaratoria enviada a este medio, el secretario de Medio Ambiente, Rafael Reynoso, niega supuesta corrupción en la dependencia.

Aquí el mensaje íntegro:

Durante mi paso por diferentes cargos públicos siempre he antepuesto mi honestidad y transparencia como firma personal, así como el nombre de mi familia y la tranquilidad de poder salir a la calle – con o sin cargo público – sin el menor temor a algún señalamiento. Por lo anterior, me permito hacer referencia a la nota suscrita el 30 de julio de 2019 titulada "Destapan corrupción en Medio Ambiente" y publicada a ocho columnas en el diario que usted dirige. Sobre el particular, preciso lo siguiente:

Es absolutamente falso que durante mi gestión al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) se hiciera contratación de servicios o adquisición de bienes a la empresa “Estratega creatividad publicidad”, propiedad del señor José Luis Rossano García, suegro de quien suscribe.

Quienes le informaron falsamente, que dicha empresa fue contratada para brindar a la SMAOT servicios de marketing digital y manejo de redes sociales, lo hicieron con dolo y sin fundamento, pues como usted sabe, la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital, ejecuta la política de comunicación social y manejo de redes de todo el Gobierno del Estado de Puebla.

En marzo pasado solicité a mi familiar un vehículo utilitario propiedad de su empresa, para trasladar a las instalaciones de la secretaría, mobiliario y artículos personales para equipamiento de mi oficina, siendo esa la única ocasión que ingresó un vehículo de dicha empresa a la dependencia.

Durante los meses de administración interina, la SMAOT ha ejercido un total de 9 millones 303 mil 795 pesos del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio 2019, de los cuales 7 millones 303 mil 795 pesos fueron adjudicados por la SFA y solo 2 millones 95 mil 658 pesos fueron adjudicados por la SMAOT. Del presupuesto global, las erogaciones más elevadas fueron autorizadas y licitadas por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA); el resto de los pagos por diversos conceptos menores, de igual forma fueron revisados y validados por la SFA.

En este sentido resulta inverosímil la información presentada en la columna, ya que las cantidades ejercidas por la SMAOT no fueron “millonarias” como se menciona. Al respecto, compruebo con documentación oficial que no ha existido ninguna erogación por concepto de pago por la contratación de algún servicio a nombre de dicha empresa, mismos que adjunto a la presente.

La razón de que entre columnistas esté circulando información falsa sobre mí, obedece a la colaboración institucional brindada por un servidor para la realización de una auditoría por conducto de la Contraloría, que derivó en la separación del cargo de dos funcionarios tras varias acusaciones de extorsión a particulares, para la autorización favorable de manifestaciones de impacto ambiental y permisos para instalar anuncios espectaculares por parte estos servidores.

Es importante precisar que, con el objetivo de eficientar los procedimientos de atención a la ciudadanía, el pasado 25 de febrero firmé un acuerdo delegatorio, publicado en el Periódico Oficial del Estado, para el personal de la Coordinación General del Medio Ambiente, con el objeto de otorgar los permisos, autorizaciones y licencias en las materias de impacto ambiental, contaminación visual, entre otras, por lo que la responsabilidad por las acciones y decisiones tomadas por esta Coordinación recae legalmente y administrativamente sobre los mismos. En este sentido, ningún permiso o documento emitido por el área en comento fue firmado o rubricado por un servidor.

En cuanto se notificó el procedimiento de auditoría, ordené se brindaran todas las facilidades e información necesaria al personal de la Contraloría, para llegar hasta las últimas consecuencias que la ley contempla. Derivado de las primeras investigaciones, la Contraloría ordenó el retiro de 29

estructuras publicitarias y la cancelación de 13 resoluciones de impacto ambiental, lo que fue documentado por diversos medios de comunicación http://bit.ly/315t8tF http://bit.ly/3144w4z. Es importante señalar que la auditoría aún no concluye y seguirá brindando información de personajes ligados a la instalación irregular de anuncios espectaculares.

Hago un exhorto al medio que usted dirige, así como a periodistas que pudieran retomar el caso, a que previo a la publicación de una nota se corrobore la veracidad de la información y la confiabilidad de sus fuentes; al tiempo que reafirmo mi disposición a someterme al escrutinio público, con el fin de esclarecer cualquier presunto acto de corrupción.

Si algo ha caracterizado a esta administración interina, fue su determinación para devolver a la entidad la paz y la certeza, por ello acepte este cargo y fue un honor haber podido servir a mi Estado.

Sin más por el momento, solicito a Usted ejerciendo mi derecho de réplica, se publique esta misiva con las mismas características que se le dio a la nota antes mencionada en el medio que usted dirige, con el propósito de que sus lectores tengan una visión real sobre la información que se difunde. Lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 6o párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3o de su Ley reglamentaria.

Atentamente.

Rafael Reynoso Mora

Secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial