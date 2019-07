Se acabarán los abusos de Agua de Puebla

Los diputados Gabriel Biestro Medinilla y Nora Merino Escamilla, presentaron una reforma a la Ley Estatal del Agua, para prohibir que la empresa “Agua de Puebla para Todos” corte el suministro a las personas que tengan adeudo.



La iniciativa se entregó este miércoles durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado y surge por las constantes quejas de los usuarios que denuncian los abusos e incluso el uso de la policía por parte de la empresa concesionaria para cortar las tomas.



La diputada Nora Merino destacó que esta reforma sólo beneficiará a los usuarios que estén bajo el concepto de uso doméstico y que consuman en promedio al día no más de 300 litros.



“Estará prohibido que se haga corte de agua y de drenaje a cualquier persona que tenga una toma de uso doméstico y que consuma menos de 300 litros diarios de agua, además también se adicionará un párrafo para prohibir el uso de la fuerza pública para el cobro de la misma”.



Gabriel Biestro dejó en claro que esta reforma no debe considerarse como impunidad para los deudores, sino como un tema de derechos humanos, por qué, porque el agua está considerada a nivel mundial como un derecho humano y más allá de una cuestión e negocios, es una cuestión de salud pública.



La iniciativa fue turnada a la Comisión del Medio Ambiente donde será analizada y dictaminada en los próximos días.

Algunas consideraciones:

- Se establece en la ley que el uso doméstico del agua potable es un derecho humano por lo que es inaplicable la suspensión o restricción del servicio básico por motivaciones relativas a su cobro.

- La autoridad no puede hacer uso de la fuerza pública para ejecutar el cobro por la prestación de este servicio.

- En el servicio de agua potable para servicio doméstico, no podrá exceder de un gasto de 300 litros por día para evitar que en caso de no pago se suspenda el servicio.

- Se estableció este límite de 300 litros por día para el consumo doméstico como en Aguascalientes, ya que si el consumo es mayor si se podrá suspender el servicio, ya que mucha gente no paga y tiene albercas, lavado de carros, riego de jardín u otro servicio en que se gasta bastante el agua.

- El Prestador de Servicios Públicos podrá suspender justificadamente los servicios por falta del pago, salvo para el servicio doméstico que no exceda del gasto de trescientos litros por día.