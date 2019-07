¿Plagio? Acusan a Meghan Markle tras colaboración con prestigiosa revista de modas

Meghan Markle fue editora invitada en Vogue, asumiendo una gran responsabilidad para lanzar el que sería el número más importante del año. En medio de la expectación, se dio a conocer la portada de la edición de septiembre y, casi de forma inmediata, comenzaron a surgir señalamientos por presunto plagio.

Meghan eligió los rostros de 15 mujeres que están cambiando al mundo de forma positiva, pero la imagen guarda algunas similitudes con una publicación con la que llegó a colaborar con un ensayo en 2017.

Para algunas personas, el parecido entre el trabajo de Meghan Markle y la primera versión del libro The Game Changers, escrito por Samantha Brett y Steph Adams, tienen un parecido tan evidente que caben las protestas y reclamos por plagio. Esta publicación presenta la historia de mujeres inspiradoras, entre ellas, Arianna Huffington y Laurie Adams.

Una de las similitudes más evidentes es que la portada incluye 15 fotografías en blanco y negro de las mujeres tomadas como inspiración. Lo más grave de todo es que la propia autora del libro, Samantha Brett, reconoció que hay una similitud extrema entre las publicaciones.

“Amo a Meghan y soy una gran fan, pero si de lo que la gente nos está alertando es cierto, entonces es extremadamente decepcionante. La similitud es muy halagadora”, comentó.

El parecido no termina en el estilo y diseño de la portada, sino que Meghan Markle también eligió el nombre Forces of change, por lo que existe un parecido con el título The Game Changers. Asimismo, no se puede obviar que van sobre la misma línea de reconocer a mujeres exitosas que han inspirado a otras féminas alrededor del planeta.

¿Coincidencia o plagio? El escándalo está en la mesa.