'The Irishman' de Martin Scorsese inaugurará el Festival de Cine de NY

En plena temporada de eventos cinematográficos alrededor del mundo, uno de los certámenes que preparan su llegada para el próximo otoño es el Festival de Cine de Nueva York (NYFF, por su acrónimo en inglés) que se celebrará del próximo 27 de septiembre al 13 de octubre.

Este miércoles, se confirmó que el festival abriría con una de las cintas más esperadas del año, lo nuevo del multi galardonado Martin Scorsese, The Irishman (2019). De esta manera, la cinta basada en la obra literaria de Charles Brandt se estrenaría en Nueva York antes que su debut en cines comerciales.

Cabe recordar que este largometraje es una coproducción de Netflix, plataforma que tendría The Irishman en su catálogo como exclusiva, no sin antes pasar por un periodo ordinario en complejos cinematográficos para cumplir con las normativas de las academias de cine y optar por preseas en los certámenes de la temporada de premiación.

Martin Scorsese’s richly textured epic of American crime THE IRISHMAN, starring Robert De Niro, Al Pacino, and Joe Pesci, will World Premiere as the Opening Night selection of the 57th #NYFF on September 27! https://t.co/stdedLtmnV pic.twitter.com/DPWcQ9gvuC — New York Film Festival (@TheNYFF) 29 de julio de 2019