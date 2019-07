'Sonic The Hedgehog' podría posponer nuevamente su estreno

En la pasada San Diego Comic-Con el cineasta Tim Miller aseguró durante el panel de Paramount Pictures que el rediseño de Sonic para su primer largometraje convencería a los fanáticos, además dijo que la posposición de su estreno valdría la pena. Estas declaraciones ocurrieron hace un par de semanas.

Sin embargo, cuando Miller mencionó esto la fecha de estreno para Sonic The Hedgehog (2020) permanecía para el 14 de febrero de 2020. Una ventana de lanzamiento que aparentemente habría sido desplazada nuevamente.

La semana anterior, la cuenta oficial de la película en Twitter publicó que el filme dirigido por Jeff Fowler llegaría en marzo de 2020, es decir, un mes posterior a la fecha oficial que tiene actualmente. Esto representaría el segundo retraso de la película. Aunque el tuit fue retirado de inmediato, la prensa y las redes sociales hicieron eco rápidamente de ello.

BULLETIN (h/t @AndreTelevise) - the official Sonic movie Twitter account now lists a March 2020 release date. We are working to confirm. If accurate, it would be the second delay for the movie. pic.twitter.com/sRsFbgwsTA — TSSZ (@tssznews) 24 de julio de 2019