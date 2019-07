'La casa de papel' invita a Stephen King para su próxima temporada

Hace un par de años, Netflix sorprendió con La casa de papel (2017-2019) una serie española sobre atracos que el pasado 19 de junio estrenó su tercera temporada. Desde su debut, el célebre escritor Stephen King se ha manifestado como un fanático de la ficción creada por Álex Pina.

La semana anterior, el Maestro del Terror compartió una imagen donde mostraba a sus seguidores unos regalos otorgados por la producción de La casa de papel. Este botín incluía la icónica máscara utilizada por el reparto de la serie y algunas referencias que serán reconocidas por los fanáticos.

Sin embargo, lo más interesante del intercambio de mensajes entre Stephen King y la cuenta oficial de la serie, es la presunta invitación que habrían hecho al autor para participar en la próxima temporada de La casa de papel.

Remember MONEY HEIST, on Netflix? Cool, right? The guys sent me some swag. In Season 2, I'll be rooting for Boston...and for my masked accomplice, the Thing of Evil. pic.twitter.com/wbVaFGl7lv — Stephen King (@StephenKing) 23 de julio de 2019

Esta publicación inmediatamente fue atendida por la producción de La casa de papel donde le hicieron una invitación expresa al escritor para añadirse al equipo liderado por El Profesor, personaje interpretado por Álvaro Morte.

It’s an honor to welcome you to the gang, Boston. We hope you both enjoy the new season, because this time, we go even bigger. #LCDP3 pic.twitter.com/netK9MCM4d — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 23 de julio de 2019