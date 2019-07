ESPECIAL: J.K. Rowling más allá de Harry Potter

El nombre de Joanne Rowling quizá no les suene a muchos, pero sí te hablan de J.K. Rowling, de inmediato piensan en Harry Potter, el niño más famoso de la literatura.

Este miércoles, la escritora británica J.K. Rowling cumple 54 años de edad, posicionándose como una de las escritoras juveniles más conocidas de la actualidad gracias a Harry Potter.

La historia de J.K. Rowling es ejemplar, pues cuando pensó en escribir la historia de un niño mago que va a una escuela de magia nunca se imaginó lo difícil que sería publicarlo.

La editorial Bloomsbury le dio el respaldo, sin embargo, le pidió no ocupar su nombre de pila por temor a que no se vendiera el material, con lo que pensó en las iniciales de J.K., eligiendo la “K” en honor a su abuela paterna Kathleen.

A inicios de los años noventa, Rowling ideó la historia por la que saltaría a la fama, cuando viajó en tren de Manchester a Londres, y este se retrasó 4 horas. Esto derivaría en el Expreso a Hogwarts, el tren que lleva a los jóvenes magos.

“De repente, la idea de Harry apareció en mi imaginación, simplemente. No puedo decir por qué, o qué la desencadenó, pero vi la idea de Harry y de la escuela de magos muy claramente. De pronto, tuve la idea básica de un niño que no sabía quién era, que no sabía que era mago hasta que recibió una invitación para asistir a una escuela de magia. No he estado nunca tan entusiasmada con una idea”.