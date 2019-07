VIDEO: Red Bull logró el cambio de neumáticos más rápido de la historia ¡1.88 segundos!

Max Verstappen vive el momento más dulce de su carrera dentro de la Fórmula 1, algo que se confirmó con su gran victoria en el Gran Premio de Alemania. De la mano de Red Bull, el holandés ha mostrado que está para lograr cosas importantes en el máximo nivel e, incluso, ya puede presumir algunos récords.

Uno de los momentos cumbre en la pasada carrera fue cuando Verstappen realizó su tercera visita a los pits, donde el equipo del piloto realizó el cambio de neumáticos en tiempo récord. Jamás en la historia de la Fórmula 1 se había logrado tal eficacia y coordinación de movimientos

En la vuelta 46, el chico originario de Hesselt entró al garaje de su equipo, donde su gente lo esperaba lista y en posición para no desaprovechar un solo segundo, a sabiendas de que puede ser la diferencia entre la gloria y la derrota.

FASTEST F1 PIT STOP EVER! ???@redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany ??



With a new F1 world record time of 1.88s ??#F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg — Formula 1 (@F1) July 29, 2019