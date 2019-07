'Están fuera de quicio', dice AMLO sobre opositores

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, volvió a tundir este martes a sus opositores después de las críticas que ha recibido por los diferentes programas y proyectos que impulsa el Gobierno Federal.

En conferencia de prensa, el mandatario dijo estar tranquilo porque las críticas contra su administración no pasan de comentarios o ataques en redes sociales por parte de sus opositores; dijo que los cuestionamientos son fundamentales en una democracia, pero por ahora no ve señales de inestabilidad política.

“Hay algunos que están aturdidos, confundidos, fuera de quicio, pero ya se van serenando, la verdad no hay ningún asomo de inestabilidad política, la oposición actúa con responsabilidad, no va más allá de los cuestionamientos, pero es consustancial a la democracia, el que haya críticas, que se cuestione al gobierno, pero no ha pasado a mayores”, explicó.